Inter, Dzeko non si sta allenando in gruppo. Ancora niente annuncio perché…

Il bosniaco è già a Milano, ma ancora non sta lavorando con i nuovi compagni nerazzurri: attesa per l'annuncio ufficiale

Slitta ancora l'ufficialità di Edin Dzeko, già da ieri a Milano per diventare un nuovo giocatore dell'Inter di Simone Inzaghi. Come riportato da Sky Sport, si stanno ultimando le pratiche burocratiche, in casa Inter sperano entro oggi per poi farlo allenare dalla giornata di domani verso il test contro la Dinamo Kiev. Dzeko al momento non si sta allenando con i compagni ad Appiano Gentile. In questo senso, si attende anche l'annuncio ufficiale del passaggio di Romelu Lukaku al Chelsea.