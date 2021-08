GdS – Inter, Dzeko perfetto per Inzaghi: il bosniaco vuole togliersi uno sfizio

Il focus sul numero nove nerazzurro che questa sera giocherà al fianco di Lautaro Martinez

Simone Inzaghi ha speso parole importanti, e non di circostanza, per Edin Dzeko. Avversario di tanti derby, il bosniaco è arma importante nelle mani di un allenatore che cura nei minimi dettagli la fase offensiva. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Il tecnico lo reputa il centravanti perfetto per far coppia sia con Lautaro sia con Correa. Da settembre poi scatterà l’operazione più difficile, una gestione psicofisica anche nel pieno di un calendario più che fitto. Non è questa l’ora di pensarci, però. Dzeko ha voglia di togliersi uno sfizio: vincere in Italia. S’è presentato all’Inter con le migliori intenzioni e in ottime condizioni fisiche. In tribuna a San Siro c’era persino la mamma ad applaudirlo: per lui è davvero l’inizio di una nuova avventura, l’entusiasmo non c’entra nulla con l’età. In campo gli basterà fare quello che ha sempre dimostrato: centravanti e spalla per chi gli gioca vicino, come fu con Grafite, con Aguero, con Tevez e con Salah. Per due volte, in Serie A, il bosniaco è andato oltre quota 10 assist stagionali".