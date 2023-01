Inter, Dzeko: “Ragazzi splendidi, abbiamo dato tutto. Futuro? Oggi festeggiamo”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria della Supercoppa, Edin Dzeko, centravanti dell'Inter eletto man of the match, ha commentato così il successo dei nerazzurri: "Abbiamo fatto una grandissima partita, i ragazzi sono stati splendido dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo dato tutto e tutti. Nessuna rivincita, io guardo sempre avanti e la squadra anche: c'era in palio una coppa che avevamo vinto l'anno scorso.