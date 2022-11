Inter, Dzeko: “Rendimento? Faccio questo da 15 anni. Tanta voglia di giocare qui”

Edin Dzeko, autore di due gol importantissimi contro l'Atalanta, ha parlato poi ai microfoni di Sky Sport. Queste le considerazioni dell'attaccante dell'Inter: "Abbiamo iniziato un po' come il solito nostro, piano e svegliandoci dopo il gol. Quando si vince, va bene. Oggi ci sta soffrire in casa dell'Atalanta, ma dopo il primo gol abbiamo fatto una grande partita. Io non sono sorpreso dal mio rendimento, faccio questo da 15 anni. Qualcuno magari è sorpreso, non io. Speranza scudetto? La speranza è vincere la prossima. Il Napoli sta facendo una grande stagione, ma il campionato è ancora lungo e ci sono tante partite da giocare. Io ho tanta voglia di giocare qua come sto facendo adesso. Faccio del mio meglio, ho un contratto fino a giugno. Se mi chiamano firmo subito? Vediamo (sorride, ndr)".