CdS – Inter, Dzeko resta a una condizione. Si fa strada anche un altro rinnovo

Questo il punto della situazione: "L’ad nerazzurro ha messo da parte il discorso mercato («Sinceramente, abbiamo un gruppo competitivo per i nostri obiettivi»), ma ha aperto in maniera inequivocabile al rinnovo di Dzeko: «Lo merita. E’ un grande professionista ed è attaccato alla maglia. Non credo che finisca come Perisic, Edin ha già dimostrato di voler restare. Ora deve esplicitarlo». Vale a dire che dovrà accettare un ingaggio sensibilmente decurtato. In tema di prolungamenti, comunque, la priorità resta Skriniar. Lo slovacco ha scelto l’Inter, mettendo da parte il Psg, serve però trovare l’accordo economico. Infine anche Darmian va verso il rinnovo. In questo senso, le prossime settimane saranno decisive".