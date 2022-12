Inter-Dzeko, si lavora sul futuro: “Il rinnovo si avvicina a queste cifre”

9 gol e 4 assist in 21 presenze stagionali. Sono questi i numeri di Edin Dzeko, in scadenza di contratto con l’Inter: ecco gli aggiornamenti

9 gol e 4 assist in 21 presenze stagionali. Sono questi i numeri di Edin Dzeko , in scadenza di contratto con l’Inter al prossimo 30 giugno 2023. Ecco le novità sul futuro del bosniaco, direttamente dal Corriere dello Sport.

“Il rinnovo contrattuale di Edin Dzeko si avvicina e va di pari passo al proprio status di uomo-garanzia, pensando a come ha messo in stand-by la stagione. Il prolungamento di Dzeko - già in prima fila nei due test giocati a Malta, dopo la ripresa - con l'Inter viaggia sui binari di un accordo per la riduzione dell'ingaggio, arrivando a circa tre milioni di euro”, si legge.