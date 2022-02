Inter, Dzeko: “Un po’ di stanchezza, ma guardiamo avanti. Stasera fondamentale”

Le parole del calciatore nerazzurro a pochi minuti dal calcio d'inizio del match col Genoa in programma stasera al Ferraris

Pochi minuti al calcio d'inizio di Genoa-Inter. Edin Dzeko, calciatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "La testa deve guardare avanti. Non era un periodo facile, guardando tutte le partite fatte negli ultimi due mesi, tanti scontri diretti che nessuna squadrava aveva. C'è un po' di stanchezza mentale che ci ha portato a perdere punti importanti, ma il campionato è lungo e stasera è fondamentale. Difficile fare sempre cinque gol a partita. Finora stiamo facendo sempre molto bene, abbiamo una partita da recuperare, ma bisogna guardare avanti. Le occasioni sono lì, non è sempre facile segnare in tutte le occasioni. Ultimamente sbagliamo anche per un po' di stanchezza, ma bisogna pensare positivo".