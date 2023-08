Inter, è record di abbonamenti. E nel derby tutto esaurito: incasso sui 6 mln

Nelle prime due gare in casa, quella col Monza, e quella con la Fiorentina, lo stadio sarà sold out (almeno per i tifosi nerazzurri, da capire se sarà completamente pieno e dipenderà dai tifosi viola). Come per la gara col Milan del 16 settembre. "Contro il Milan, invece, nessun dubbio: come sempre successo in occasione dei derby, saranno venduti tutti i tagliandi disponibili ovvero 75.500 e l'incasso sarà intorno ai 6 milioni di euro. Superiore a quello dello scorso febbraio in campionato (5,8 milioni)", scrive La Gazzetta dello Sport.