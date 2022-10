Cds – Inzaghi: “Non abbiamo fatto niente”. Inter, ecco il piano per la rimonta

Da oggi alle 15 parte una nuova stagione dell'Inter: a Sassuolo, infatti, i nerazzurri vogliono far partire la rimonta scudetto, proprio come fu con Antonio Conte nella stagione 2019/20. Spiega il Corriere dello Sport. "L’obiettivo attuale dell’Inter è quello di accorciare la classifica prima dello stop. Mancano 6 gare, all’interno delle quali, l’Inter avrà due scontri diretti: il primo in casa della Juventus e il secondo a Bergamo, con l’Atalanta. In aggiunta, oltre al Sassuolo, questo pomeriggio, anche le sfide con Salernitana, Fiorentina, Sampdoria e Bologna. Ridurre il distacco a 4-5 punti entro il 13 novembre, quando il campionato si fermerà, sarà già considerato un risultato positivo.