Inter, ecco quando rientreranno i nazionali. Per Inzaghi un punto interrogativo

Riprende in questi giorni il percorso dei nerazzurri: presto tanti impegni importanti in pochi giorni

I giorni di riposo sono finiti e ad Appiano Gentile è il momento di tornare a sudare. Inzaghi si prepara a riabbracciare man mano tutti i nazionali, con diverse partite da preparare in pochi giorni. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Oggi Simone tornerà ad allenare sul campo, in attesa che ritorni il grosso della truppa. Già domani si rivedranno alla Pinetina De Vrij, Dumfries, Calhanoglu, Skriniar, Dzeko, Brozovic e Perisic. Mentre per gli azzurri Sensi, Barella e Bastoni bisognerà aspettare giovedì. Il punto interrogativo è per i sudamericani impegnati dall’altra parte del mondo. In casa Inter sono quattro (il duo albiceleste Lukaku-Correa più il cileno Vidal e l’uruguagio Vecino) e, considerando il piano di volo, nessuno di loro potrà allenarsi prima di sabato pomeriggio".