Repubblica – Inter, ora c’è bisogno del mercato. L’effetto Conte esiste, però lamentarsi…

È solo grazie agli ottimi risultati che stanno raccogliendo Inter e Lazio se questo campionato sta diventando uno dei più avvincenti degli ultimi anni. Rispetto a un anno fa, nerazzurri e biancocelesti hanno rispettivamente 7 e 11 punti in più come sottolinea Repubblica: “Meno 5, più 7 e più 11, cioè i punti in meno e in più di Juventus, Inter e Lazio rispetto a un anno fa. L’unico modo per avvicinare la Juve, peraltro campionessa d’inverno, prima e sola, era sperare che rallentasse. Com’è accaduto. La seconda e la terza, però, dovevano accelerare, e anche questo è successo, insieme al precipizio del Napoli (meno 20 punti in un anno). Nel mezzo del cammin della stagione, le tre lassù hanno qualcosa da dirci“, sottolinea il quotidiano.