Inter, senti Emerson: “Devo giocare, futuro in due mesi. Tornare in Italia? Mi piacerebbe”

L’esterno sinistro rimane un ruolo ancora senza un vero padrone per l’Inter, che da tempo cerca una soluzione affidabile e di livello. Tra i nomi sulla lista della dirigenza nerazzurra c’è anche Emerson Palmieri, mancino italo-brasiliano che al Chelsea fatica a trovare spazio.

Dal ritiro della Nazionale l’esterno del Chelsea non esclude un suo trasferimento: “Un ritorno in Italia già a gennaio? Dobbiamo aspettare, il calcio quest’anno è un po’ strano, come il mercato. Purtroppo non sto giocando molto al Chelsea, ma sono sereno e credo che le cose andranno a migliorare, a Londra o in un altro posto. Il mister ha parlato con me, mi ha detto che la cosa migliore è giocare: vediamo fra due mesi, se avrò conquistato un posto al Chelsea oppure se dovrò cercare altro“.

“Futuro? Sono sereno, ho ricevuto interessamenti, non solo dall’Italia. Niente cose concrete, ma è chiaro che mi farebbe piacere tornare in Serie A. Non so se accadrà a gennaio o fra cinque anni, non lo posso dire, nel calcio tutto cambia troppo velocemente“.