Inter, Bastoni lavora a parte: out contro l’Empoli. In attacco potrebbe star fuori Dzeko

Questa mattina, l'Inter di Simone Inzaghi è tornata in campo nel centro sportivo di Appiano Gentile per preparare la cruciale sfida di venerdì a San Siro contro l'Empoli. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni, che quest'oggi ha lavorato ancora a parte, non farà parte del gruppo, visti i problemi muscolari non ancora assorbiti. Inzaghi non vuole rischiarlo per averlo a disposizione mercoledì sera a Roma nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. In attacco, riferisce la rosea, potrebbe invece esserci la coppia Lautaro-Correa, con Dzeko inizialmente in panchina: