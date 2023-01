Inter-Empoli, probabile formazione: due i dubbi principali di Inzaghi. Skriniar dal 1′

In vista della gara contro l'Empoli in programma questa sera a San Siro, è probabile la conferma della squadra di Riad

Prima della partita contro l'Empoli, la Supercoppa sarà mostrata ai tifosi. Poi il fischio d'inizio e una gara da vincere a tutti i costi seguendo l'onda lunga di Riad. Inzaghi ha voluto tutti in ritiro ad Appiano. E si prenderà anche le ultime ore di oggi per decidere la formazione dell'Inter che scenderà in campo contro i toscani. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è probabile la conferma della squadra di Riad.