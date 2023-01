CdS – Inter-Empoli, Inzaghi ha scelto? Tre novità rispetto alla Supercoppa

Ultimo impegno del girone d'andata per l'Inter: Inzaghi cambia qualcosa dopo la vittoria in Supercoppa col Milan

Inter-Empoli chiuderà questa sera il girone d'andata dei nerazzurri. Inzaghi proverà a gestire al meglio le energie dei suoi, anche in vista dei prossimi impegni. Queste le possibili novità di formazione, secondo il Corriere dello Sport di oggi: "Dalla Supercoppa di cinque giorni fa, i cambiamenti dovrebbero essere tre: Dimarco a sinistra può tenersi una maglia da titolare, l’uomo che ha spaccato il derby di Riyad è un ex della partita contro i toscani esattamente come Asllani. Brozovic si sta gestendo, oltretutto il calendario interista è piuttosto intasato. Probabile turno di riposo quindi per Calhanoglu, mentre Dumfries a destra sembra in vantaggio su Darmian. Più De Vrij che Acerbi, invece, in difesa".