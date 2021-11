Inter, l’entourage di Brozovic è seccato da un aspetto: e non è economico

Dalle tante parole, ai fatti. La prossima settimana, al termine della sosta delle nazionali, e prima di Inter-Napoli, il club e gli agenti di Brozovic si incontreranno

"Dalle tante parole, ai fatti. La prossima settimana, al termine della sosta delle nazionali, e prima di Inter-Napoli, Ivan Brozovic, il padre e procuratore di Marcelo, insieme alla sua socia, l’altra manager che cura gli interessi del calciatore, si recheranno a Milano per incontrare i vertici nerazzurri". Apre così Tuttosport il suo focus sul futuro di Marcelo Brozovic, con l'Inter che vuole sfruttare la pausa per accelerare e chiudere la trattativa per il rinnovo di contratto. L'entourage del croato, però, secondo il quotidiano, sarebbe seccato "dalle voci secondo cui l’Inter non sapesse con chi interloquire per intavolare la trattativa del rinnovo, dato che sono parecchi mesi che tali professionisti si sono presentati ai nerazzurri".