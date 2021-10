Sky – Inter-Juventus, cresce l’attesa: entusiasmo ad Appiano, i tifosi caricano i giocatori

L'attesa cresce. La partita dell'anno è ormai alle porte e, come per la gara contro lo Sheriff, il margine d'errore è ridotto al minimo

L'attesa cresce. La partita dell'anno è ormai alle porte e, come per la gara di martedì sera contro lo Sheriff in Champions League, il margine d'errore è ridotto al minimo. Il rischio, infatti, è di salutare molto prima del previsto la lotta per lo scudetto, anche se siamo solo a fine ottobre e tutto può ancora accadere. Al contrario, dare una mazzata ai rivali di sempre della Juventus potrebbe voler dire tagliare fuori i bianconeri dalla contesa, mettendo al contempo pressione a Napoli e Milan.