GdS – Inter, era Handanovic al tramonto: Samir è il primo a sapere che…

André Onana ha mantenuto la porta inviolata contro il Barcellona e ora insidia lo sloveno per un avvicendamento definitivo

C'è voglia di André Onana tra i tifosi nerazzurri. Senza mancare di rispetto a Samir Handanovic per ciò che ha rappresentato per l'Inter, la sensazione che il suo collega ora offra più garanzie è diffusa in tutto l'ambiente. Inzaghi si convincerà a mettere fine all'alternanza?