Inter-Eriksen, futuro scritto? “Presto la decisione. E c’è un fatto scontato”

Christian Eriksen ha ricominciato ad allenarsi, ma ha ancora il defibrillatore sottocutaneo e al momento pare complicato che possa toglierlo

La notizia trapelata ieri ha fatto sorridere tutti, nell'ambiente Inter e non solo: Christian Eriksen ha ripreso ad allenarsi con il pallone. Un suo ritorno in campo con la maglia nerazzurra, però, resta una possibilità assai remota e il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, spiega perché: "Ha ancora il defibrillatore sottocutaneo e al momento pare complicato che possa toglierlo. A meno che non decida di smettere con il calcio giocato, di fatto si prepara a lasciare la Serie A, visto che in Italia, nelle attuali condizioni, non otterrà l’idoneità.