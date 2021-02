SM – Inter, Eriksen ancora titolare? il Milan nel destino: nel 2008…

Il danese è sempre più centrale nel progetto tecnico nerazzurro e domenica potrebbe avere una nuova chance dal 1'

Christian Eriksen non si accontenta di aver deciso l'ultimo incrocio con il Milan. Il centrocampista dell'Inter è sempre più centrale nel progetto di Conte e, a prescindere dalle condizioni di Vidal, vuole essere ancora protagonista contro i rossoneri. Di lui si è parlato nel corso del TG di Sport Mediaset: "Il derby e il Milan nel destino, non solo per quel provino fallito nel lontano 2008. Domenica pomeriggio dovrebbe essere la prima da titolare nel derby che ha già giocato subentrando sia al suo arrivo l'anno scorso che quest'anno, decidendo anche la sfida di Coppa Italia con una magia su punizione. Vidal ha smaltito i problemi fisici ed oggi rientrerà in gruppo, ma dovrebbe essere ancora il danese a partire titolare dopo le ultime due".