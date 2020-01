Sky – Inter-Eriksen: moderato ottimismo per la riuscita della trattativa. Distanza colmabile

Giornata intensa per l’Inter. Questa mattina, come FCINTER1908.IT vi ha raccontato, Spinazzola ha svolto le visite mediche (Politano va alla Roma). In attesa dell’ufficialità vi abbiamo rivelato anche che Ausilio è partito per Londra. Anche di questo ha parlato a Skysport Luca Marchetti: “L’accordo per Giroud con il Chelsea già c’era, a circa cinque mln di euro + bonus. Contestualmente c’è stato un blitz di Ausilio a Londra per definire questa trattativa e anche quella per Eriksen. Siamo probabilmente all’inizio della trattativa tra nerazzurri e Tottenham. C’è da definire nel dettaglio il contratto con il giocatore che va in scadenza a giugno, ma lui ha già detto sì per il trasferimento ora. Il club inglese pensa alla cessione e ha già acquistato il sostituto. Le parole di Mourinho testimoniano l’andamento della trattativa per quello che è stato un emblema degli Spurs. C’è un moderato ottimismo per la chiusura della trattativa per Eriksen. Anche perché c’è stato uno stop sul fronte Vidal. Non è banale lo sbarco a Londra di Ausilio, se un dirigente si muove significa che la distanza è colmabile”.

(Fonte: SS24)