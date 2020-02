CdS – Inter, Eriksen il terzo tenore in fase realizzativa per tre motivi

Si parla di Christian Eriksen sul Corriere dello Sport di oggi. I colleghi spiegano: “Di certo per una squadra che finora ha faticato a trovare un terzo “tenore” in fase realizzativa oltre a Lukaku e Martinez, Eriksen può essere un’ottima soluzione. Non solo perché è molto abile nel battere i calci piazzati (suo l’angolo dal quale è nato il rigore del 2-0 e poi c’era stata la punizione sulla traversa nel derby…), perché spesso gioca il pallone di prima e perché ha il senso dell’assist. Contro il “Ludo” ha mostrato di avere anche un tiro micidiale e, oltre a firmare l’1-0, ha pure timbrato una traversa e chiamato Iliev alla grande parata”.