CdS – Inter, la nottata deve ancora passare: Conte ieri ha ripetuto un grave errore

Nonostante la rimonta dopo lo svantaggio iniziale, l’Inter a Verona non è riuscita ad arrivare alla vittoria. I nerazzurri si sono fatti raggiungere nel finale: “Dallo 0-1 al 2-1 in neppure 6 minuti: stavolta la rimonta è stata… giusta, ma non determinante per prendersi i tre punti perché nel finale, con Conte che ha ritardato troppo i cambi nonostante i suoi fossero stanchi (non è la prima volta che succede…), i gialloblù hanno trovato il pari con Veloso. E ancora una volta, poche azioni prima, l’Inter aveva fallito il colpo del 3-1 con Martinez, entrato al posto di Lukaku. L’Atalanta così è rimasta avanti e niente -1 dalla Lazio: per Conte la nottata deve ancora passare”, spiega il Corriere dello Sport.