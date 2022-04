GdS – Estate complicata, un big può partire: “In casa Inter non ci sono incedibili, ma…”

Non è escluso che nel prossimo mercato l'Inter sia costretta a vendere uno dei suoi pezzi pregiati per sistemare i conti

"Siamo all’alba di un’estate che si preannuncia complicata sul piano del mercato per l’Inter, non è esclusa la rinuncia ad almeno uno dei big della rosa. E in queste situazioni la scelta non è mai di chi vende, quanto piuttosto di chi compra, sull’obiettivo individuato e sulla cifra che è disposto a investire. Gli incedibili non esistono, in casa Inter. Poi esistono le priorità. E la priorità, per l’Inter, è far sì che Skriniar resti a lungo un riferimento in casa nerazzurra", spiega La Gazzetta dello Sport.