Inter, gli esuberi sul tavolo: Nainggolan destino scontato. E per Eriksen c’è un’ipotesi che intriga

L’Inter cercherà i tasselli per completare la rosa e dare l’assalto al campionato, ma prima di tutto serve cedere i giocatori fuori dal progetto di Conte. Nainggolan e Perisic su tutti, ma non solo. Se il club nerazzurro riuscirà a piazzare questi esuberi allora potrà cercare di accontentare le richieste di Conte.

NAINGGOLAN – “Il belga partirà con certezza, d’altra parte Conte ha ampiamente lasciato intendere di non contarci. Il desiderio del giocatore, già manifestato a più riprese, resta quello di tornare a Cagliari, dove aveva iniziato la mini-preparazione a fine estate. L’Inter non intende cedere alla proposta già rifiutata quattro mesi fa, quando il Cagliari desiderava prendere il giocatore a titolo gratuito. Le due società dovranno trattare per trovare un punto d’incontro e potrebbe richiedere tempo. Ma il ritorno del belga a Cagliari pare il finale più scontato, se non l’unico scenario possibile, di una vicenda che l’Inter è fermamente intenzionata a risolvere una volta per tutte”, spiega Gazzetta.it.

ERIKSEN – “Sul piatto ci sono sempre due opzioni: quella inglese, nata dopo l’interesse mostrato da Manchester United e Arsenal, e quella francese, che ha preso corpo negli ultimi giorni sulla scia di un ipotetico scambio con il Psg. In entrambi i casi si è ancora alla fase dei semplici sondaggi, ma i nerazzurri sono intrigati dall’ipotesi abbozzata con i parigini, che prevede uno scambio tra Eriksen e Paredes. L’argentino è un vecchio pallino di Conte e già quattro mesi fa fu vicino al trasferimento, ma all’ultimo saltò lo scambio con Brozovic. Adesso l’Inter può tornare alla carica, anche perché Paredes è nella lista dei cedibili di Tuchel e gli stipendi dei due si equivalgono. Il problema, in questo momento, è che il Psg deve risolvere diverse situazioni “spinose”, con numerosi giocatori sul piede di partenza. Ma la pista che porterebbe Eriksen a Parigi, per adesso, resta la più accreditata. Inter e Psg ne parleranno nei prossimi giorni”, aggiunge il quotidiano.

ESUBERI – “La lista degli esuberi prosegue con altri nomi per i quali fino ad ora non sono arrivate richieste, ma che l’Inter lascerebbe partire volentieri. Su tutti Perisic, Vecino e Pinamonti, ma gli alti ingaggi hanno tenuto lontano qualsiasi pretendente. Nessuno rientra nei piani di Conte, resta da capire chi avrà voglia di lasciare Appiano per tornare a giocare con continuità o chi invece preferirà restare aggrappandosi al contratto”, chiude il portale sportivo.