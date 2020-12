CdS – Inter, fallimento europeo: era meglio il biscotto. Il progetto vacilla, senza scudetto…

L’Inter saluta nel perggiore dei modi l’Europa, chiudendo all’ultimo posto il girone B di Champions League e mancando pure l’obiettivo “di consolazione” chiamato Europa League, che lo scorso anno vide i nerazzurri grandi protagonisti. Il deludente 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk condanna gli uomini di Conte, a cui resta soltanto lo scudetto per provare a dare ancora un senso a questa stagione, come scrive il Corriere dello Sport.

MEGLIO IL BISCOTTO – “Fuori da tutto. Dalla Champions League e pure dall’Europa League. No, Real-Borussia non c’entra. Benzema ha fatto il proprio dovere. Sarebbe stato meglio il biscotto al Di Stefano di Madrid, per giustificare il fallimento nerazzurro. […] D’accordo, la traversa ha negato il gol a Martinez e Trubin ha fatto belle parate, ma i nerazzurri hanno meritato di chiudere il proprio girone al quarto posto, per quello che va considerato un vero e proprio euro-fallimento“.

PROGETTO IN BILICO – “Per il terzo anno consecutivo niente ottavi di Champions: il progetto, almeno in chiave europea, vacilla perchè, invece di passi in avanti, sono arrivati passi indietro. Ora è obbligatorio dare l’assalto allo scudetto“.