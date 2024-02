"L’Inter è travolgente. L’intervento di Gatti in anticipo su Miki dopo un minuto e quello disperato di Bremer per fermare Thuram davanti alla porta di Szczesny indicano la sofferenza bianconera. Il primo tiro nello specchio, se possiamo chiamarlo tale, è dello stesso centravanti serbo dopo 27’ minuti ma assomiglia quasi a un passaggio indietro. Le occasioni sono tutte nerazzurre, anche l’ultima, del nuovo entrato Arnautovic, non certo un killer davanti a Szczesny. Così la notte è nerazzurra. L’Inter, sempre vincente nel 2024, tenta la fuga e sembra avere le carte in regola per non farsi riprendere".