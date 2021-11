Inter, per la fascia si guarda anche in Serie A: “C’è un giovane che incuriosisce”

Per il futuro della fascia mancina, vengono seguite le prestazioni anche di alcuni giocatori del nostro campionato e pure della Serie B

Come riportato, il focus dell'Inter in queste ore è capire cosa sarà della fascia sinistra: Ivan Perisic è infatti in scadenza a giugno 2022 e non è per niente certa una sua permanenza a Milano. Oltre ai profili internazionali seguiti, c'è anche qualche nome low-profile sulla lista di Marotta e Ausilio, come spiega Tutttosport: "In Olanda piace Wijndal dell'Az e in Germania c'è pure Borna Sosa dello Stoccarda, croato già nel mirino dell'Inter ai tempi della Dinamo Zagabria, ma vengono seguite le prestazioni anche di alcuni giocatori del nostro campionato e pure della Serie B. In Serie A sta incuriosendo la crescita di Andrea Cambiaso del Genoa (1 gol e 2 assist al primo campionato in massima serie), mentre si sta confermando un ottimo esterno Simone Bastoni dello Spezia. Nel campionato cadetto, invece, occhi su Carlos Augusto, 22enne brasiliano del Monza".