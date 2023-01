Inter, fatiche di Supercoppa? Ieri risposte positive. Lukaku migliora e stasera…

Non è il momento di stravolgere il meccanismo. L'Inter è in un buon momento, è reduce dalla vittoria della Supercoppa contro il Milan e Inzaghi tira dritto. "Il tecnico aspetta le ultime verifiche sul piano fisico: vuole capire se qualche giocatore sta ancora pagando le fatiche della Supercoppa. L’allenamento di ieri in questo senso ha dato risposte positive", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"L’intenzione è quella: non cambiare l’Inter. E men che meno in attacco. Correa è in un momento non semplice, anche dal punto di vista psicologico. E non è neppure il caso di sfidare il pubblico di San Siro, che già nelle ultime uscite ha borbottato su qualche pallone sbagliato dall’argentino. Lukaku, poi. Il belga continua a migliorare, anche ieri ho svolto quasi per intero la seduta con i compagni, salvo lasciare la parte finale. Ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, assai probabile che lo faccia nel secondo tempo, magari nell’ultima mezzora".