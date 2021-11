Campionato riaperto, ora Inter di nuovo favorita. E il calendario può aiutare

La vittoria contro il Napoli ha portato i nerazzurri a 4 punti dalla vetta, pienamente in corsa per lo scudetto

"La convinzione dell'Inter è di avere la rosa più competitiva della serie A. L'attacco è il migliore del campionato, 32 reti con ben 15 giocatori diversi a segno. Inzaghi ha ritrovato Lautaro, Correa è in crescita, Dzeko un leader che sta vivendo una seconda giovinezza, al netto dell'errore contro il Napoli. Inzaghi ha poi scoperto di avere in casa un uomo di ghiaccio: il turco Calhanoglu. La continuità non è il suo forte, con le grandi però non sbaglia mai. Contro la Juve incrocio dei pali e gol, al Milan ha segnato su rigore sotto la curva dei suoi ex tifosi, con il Napoli ha messo dentro il rigore del pari".