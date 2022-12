Inter, oggi lavoro personalizzato per Lautaro: “Ecco i favoriti per il Napoli”

Riecco Lautaro Martinez . Il Toro è tornato oggi a lavorare ad Appiano Gentile dopo la vittoria ai Mondiali con la sua Argentina. Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in vista del Napoli:

“Il Toro ha svolto un lavoro personalizzato, essendo appena rientrato da un lungo impegno con la nazionale Albiceleste. Il numero 10 ha voglia di nerazzurro, ma per la sfida contro il Napoli la coppia d’attacco favorita è quella formata da Dzeko e Lukaku: il belga è ormai recuperato, il bosniaco continua a segnare. L’ex Roma aveva chiuso la prima parte di campionato con la doppietta all’Atalanta ed è ripartito a raffica in amichevole, segnando contro Reggina e Sassuolo. Le due torri, come tutti i calciatori impegnati ieri al Mapei, hanno svolto un lavoro defaticante. Nella seduta odierna Inzaghi ha avuto a disposizione tutti. Anche un fresco campione del mondo”, si legge.