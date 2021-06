Inter, feeling Lukaku-Inzaghi: “Al telefono il tecnico gli ha fatto una promessa”

Secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport, il tecnico ha fatto questa promessa al centravanti durante la loro telefonata

E' già scattato il feeling tra Simone Inzaghi e Romelu Lukaku . Come confermato dallo stesso attaccante , i due si sono già sentiti al telefono e la prima conversazione è stata del tutto positiva. Il Corriere dello Sport ha ricostruito il dialogo tra i due, svelando la promessa fatta dal tecnico al belga: "Lukaku sul trono dei cannonieri europei come Immobile un anno fa. È questa l’ha promessa che ha fatto Inzaghi a Big Rom in occasione del primo contatto telefonico avvenuto tra i due. «Ti farò vincere la “Scarpa d’oro”», ha garantito il tecnico al suo nuovo attaccante .

E chissà che sia stato proprio questa prospettiva ad accendere la scintilla tra i due, come ha fatto capire il bomber belga, quando, nei giorni, scorsi ha rivelato la telefonata e pure di essere rimasto molto soddisfatto da quel primo colloquio. Nulla di cui sorprendersi, comunque. Inzaghi è uno di quegli allenatori che ha facilità nell’entrare in sintonia con i suoi giocatori. Sa come confrontarsi, come dialogare, come toccare le corde giuste. Forse perché è stato anche lui calciatore. Per la precisione, attaccante. E allora ecco che il feeling con Lukaku, e ancora prima Immobile, è presto spiegato".