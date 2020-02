L’Inter ha scelto di fermare Sensi: c’è un’ipotesi che terrorizza il club nerazzurro

Un pestone che gli ha provocato un’infrazione allo scafoide. Ennesimo stop, in una stagione maledetta, per Stefano Sensi. Un fulmine a ciel sereno, anche perché il centrocampista non sente dolore al piede. Sente solo un fastidio, che non gli crea particolari problemi. Ma l’Inter lo ha subito fermato e lo terrà fuori per 15-20 giorni.

Per tornare a disposizione, infatti, occorre che l’osso di ricalcifichi e quindi l’ex-Sassuolo è stato fermato, visto che un altro colpo subìto nella stessa zona potrebbe peggiorare la situazione e, addirittura, richiedere un intervento chirurgico, sottolinea il Corriere dello Sport. Uno scenario da incubo che terrorizza l’Inter, che non vuole più correre rischi.