Sky – Inter, Lukaku ancora a parte. Calhanoglu si allena in gruppo: fiducia per la Roma

L'Inter di Simone Inzaghi continua a lavorare ad Appiano Gentile in vista della sfida di sabato alle 18 a San Siro contro la Roma. Come riferisce Sky Sport, per l'allenatore nerazzurro arrivano una buona e una cattiva notizia. La novità positiva riguarda Calhanoglu, che quest'oggi si è allenato in gruppo e che corre veloce verso un posto in squadra contro i giallorossi, magari già dall'inizio. C'è comunque fiducia sulle sue condizioni.