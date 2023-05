Inter, euroderby e sogno finale di Champions: quanto vale il pass per Istanbul

È tutto pronto a San Siro per l’euroderby di andata di Champions League. Il Milan ospita l’ Inter , il ritorno si giocherà poi martedì 16 maggio. Ma quanto vale andare in finale di Champions a Istanbul? Lo svela calcioefinanza.it, con un articolo ad hoc sul cammino dei nerazzurri di Simone Inzaghi.

“Conquistando la finale di Istanbul, l’Inter infatti si avvicinerebbe ai 100 milioni di ricavi dalla UEFA (98,09 precisamente, ndr), senza considerare il peso del botteghino. Al momento attuale, infatti, i nerazzurri hanno già ottenuto premi per la performance stagionale in Champions League per poco più di 82 milioni di euro, tra bonus partecipazione, ranking storico, market pool e andamento finora in campo.