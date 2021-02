Inter, rientrano Hakimi e Lukaku. Confermati i tre tenori, due ballottaggi: Sanchez in sorpasso

Dopo la sconfitta con la Juventus in Coppa Italia, l’Inter tornerà di nuovo in campo domani sera contro la Fiorentina di Prandelli. Per Conte ci sono due rientri importanti rispetto alla partita coi bianconeri: Lukaku e Hakimi, squalificati in Coppa Italia, riprenderanno il loro posto da titolari in attacco e sulla fascia destra.

Confermato il terzetto di titolari in difesa (Skriniar, De Vrij e Bastoni) e anche i tre tenori a centrocampo Barella-Brozovic-Vidal. Rimangono due i ballottaggi nella formazione interista: Sanchez favorito su Lautaro come partner di Lukaku e Perisic in vantaggio sia su Darmian che su Young per la corsia di sinistra.

(Sky Sport)