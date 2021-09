Inter-Fiorentina Primavera, pagelle: Abiuso ariete, sorprese Goffi e Pelamatti

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Fiorentina, seconda giornata del campionato Primavera: ancora lavoro da fare per Chivu

Silvestro 6 All'esordio con la Primavera nerazzurra, mostra subito doti interessanti in fase offensiva. Agostinelli è un cliente scomodo e con il passare dei minuti lo costringe sulla difensiva. (dal 1'st Hoti 4,5 Incide in maniera negativa sul match: lento, svagato, costantemente in ritardo)