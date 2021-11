Sky – Inter, la formazione verso il derby: “Un solo vero dubbio per Inzaghi”

Riflessioni in casa Inter per Simone Inzaghi verso il derby contro il Milan di domenica. Il dubbio è uno su tutti

Riflessioni in casa Inter per Simone Inzaghi verso il derby contro il Milan di domenica. Il dubbio è uno su tutti per l’allenatore nerazzurro dopo il successo contro lo Sheriff, come sottolineato oggi da Sky Sport.

“Il vero dubbio, per Simone Inzaghi, riguarda il centrocampo e, più precisamente, il ruolo di mezzala sinistra. Scontata la presenza di Barella e Brozovic, Calhanoglu sarebbe il titolare naturale e potrebbe così disputare il suo primo derby da ex. Ma la prestazione fornita in Champions contro lo Sheriff rilancia fortemente le quotazioni di Arturo Vidal, che va quindi a insidiare la titolarità del turco. Per il resto sono previste poche novità. Perisic dovrebbe rientrare a sinistra, con Darmian dall'altro lato. In attacco confermata la coppia Lautaro-Dzeko, così come in difesa ci sarà il terzetto formato da Skriniar, de Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic”, si legge.