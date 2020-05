Giungono le prime indiscrezioni sulla tenuta d’allenamento dell’Inter per la prossima stagione calcistica. A rivelarle, come spesso accade, è il sito Footyheadlines. La maglia, visibile in foto, combina una base blu con maniche nere e loghi gialli sorprendenti. I pantaloncini neri presentano una striscia azzurra. Il logo Nike è presente sia sulla maglia che sui pantaloncini.

