Inter, una frase di Conte sacrilega per il Real Madrid. GdS: “Inconcepibile per loro”

Moltissimo del cammino europeo dell’Inter dipenderà dalla sfida di settimana prossima in casa del Real Madrid. Antonio Conte si prepara ad affrontare l’amico di mille battaglie Zinedine Zidane. La Gazzetta dello Sport scrive: “I rapporti tra i due sono rimasti eccellenti, anche a distanza. La Champions li mette di fronte, adesso. Fermi tutti: è già successo. Sì, semifinale 2002-03, Zizou segna nel ritorno a Torino ma in finale ci va Antonio. Diciassette anni dopo, ci risiamo. Zidane si è salvato nel 2-2 con il Borussia Monchengladbach. Ha sette vite, Zizou. E con l’Inter di Conte ne metterà sul tavolo un altro paio. «Giocando così passeremo il turno» ha detto il tecnico in Germania, e nella parrocchia madridista la frase ha del sacrilego. Alla Casa Blanca è semplicemente inconcepibile anche solo ipotizzare di non poter passare la fase a gironi della Champions, visto che una tragedia del genere non si è mai verificata nei 28 anni di esistenza dell’attuale formato della competizione”.