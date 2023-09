Inter, Frattesi: “Gesto con Leao? Sono cose di campo. Volevo Scamacca qui”

Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match con l'Empoli: "Potevo fare meglio nei tiri in porta, qualche piccione l'ho preso oggi... Bisognava fare meglio, l'importante poi è che si vinca. A sinistra ho giocato poco, non so dire cosa cambi: non molto, hai solo il piede invertito nelle giocate. Il flessore destro non mi lascia tanto in pace, va bene il minutaggio di oggi. Qui sto benissimo, a inizio avventura parlando con la famiglia dicevo che non mi sarei mai aspettato di trovare un gruppo del genere: c'è gente che fa finali e vince scudetti che non ha l'umiltà che hanno i senatori di questo gruppo. Mi hanno aiutato tantissimo, è uno stimolo fare il quarto centrocampista, non è un problema: è una sfida per me stesso per lavorare di più.