Inter, per Frattesi niente aste: ecco la cifra stanziata. Il club nerazzurro lo valuta…

Il piano è abbastanza delineato: cedere Brozovic e poi chiudere con il Sassuolo per Frattesi . Ma l'Inter, come sottolinea il Corriere dello Spot, non ha nessuna intenzione di valutare il centrocampista i 40 milioni indicati anche ieri da Carnevali, e nemmeno 35.

"Da escludere anche la partecipazione ad un’asta, che, seppur senza più il Diavolo, potrebbe essere allargata anche a Juventus e Napoli. Anche per Frattesi, infatti, il club nerazzurro ha stanziato una cifra, ovvero 22-23 milioni (in sostanza quanto l’Al Nassr ha garantito per Brozovic), a cui aggiungere il cartellino di Mulattieri come parziale contropartita tecnica".