Sky – Inter, evidente frattura Conte-dirigenza. La palla passa a Steven Zhang

ZhangIn collegamento con gli studi di SkySport, Matteo Barzaghi ha commentato da Appiano Gentile le parole di Antonio Conte diffuse dall’Ansa: “Conte vuole ridisegnare l’Inter secondo la sua visione. Lui e la dirigenza hanno lo stesso obiettivo che è la vittoria, ma vogliono arrivarci in modo diverso. Dopo le sue parole, la palla passa a Steven Zhang. La frattura con la dirigenza è evidente e, in attesa di capire come il presidente potrà trovare una sintesi, sarà importante proiettare l’ambiente verso il Getafe. C’è una frattura interna difficilmente ricomponibile, ma nel calcio tutto è possibile e vedremo cosa accadrà”.