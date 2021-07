CdS – L’Inter ha fretta, via gli esuberi: sette trattative da risolvere subito

In viale della Liberazione si lavora per portare a termine le trattative più spinose

Il mercato in uscita in questo momento è ancora la priorità in casa Inter. Ci sono diversi esuberi da piazzare e bisogna fare in fretta, come spiega il Corriere dello Sport: "La dirigenza sta cercando di cedere subito gli elementi in esubero, anche per non pagare gli stipendi di luglio: è fatta per Esposito al Basilea, quasi per Joao Mario al Benfica (ieri lo Sporting non ha pareggiato l’offerta del Benfica da 7,5 milioni ed è rimasto ferma a 4 più 1,5 di bonus). Trattative per Dalbert al Cska Mosca, Vanheusden allo Spezia, Gravillon al Reims e Nainggolan al Cagliari. Stankovic verso l'Olanda".