Inter, due focus: occhio ad entrate e uscite e abbattimento dei costi. Le strategie

La società nerazzurra dovrà pensare ad un progetto sostenibile e a lunga durata quindi bisognerà abbattere anche l'età media della rosa

Tra le linee guida dell'Inter per il futuro c'è la politica legata al contenimento dei costi. Fa parte dei principi di partenza e tra l'altro Marotta lo dice spesso. Sul mercato si lavorerà con due focus chiari: le entrate dovranno bilanciare le uscite. Nessun colpo di mercato senza cessioni che vadano a compensare le entrate. E anche il monte ingaggi dovrà essere abbassato. "Per quanto, in questo senso, un assist arriva dal decreto crescita, che taglia di circa 30 milioni il costo del lavoro attuale".

Quindi per contenere i costi si penserà anche ad un'Inter più giovane: l'Interabbasserà l'età media della sua rosa. Andrà invertita la rotta delle seconde linee perché in panchina ci sono i giocatori 'più vecchi'. "La strada ideale è quella di inserire giovani dietro ai titolari, al posto di giocatori che poco hanno giocato e inciso lungo questa stagione", scrive La Gazzetta dello Sport. E aggiunge 'fatta eccezione per Handanovic'. Il portiere nerazzurro resterà ancora titolare nella prossima stagione. Sarà fatto un ragionamento a lunga scadenza e portare avanti un progetto sostenibile perché i grandi club devono uscire dalla crisi e questo ovviamente non vale solo per l'Inter.