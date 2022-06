Gagliardini guarda altrove? “L’ag ha chiamato l’Inter e ha comunicato che…”

C'è anche il nome di Roberto Gagliardini tra i possibili partenti in questa sessione di mercato. Il centrocampista è in scadenza nel 2023 e questa è l'ultima estate nella quale l'Inter potrà incassare qualcosa dal suo addio. E intanto, scrive il Corriere dello Sport, anche il ragazzo sta ragionando su una possibile partenza da Milano: "L'Inter ha ricevuto la comunicazione da parte dell'agente di Gagliardini che il ragazzo vorrebbe giocare di più. Inzaghi lo vede come vice Barella e siccome quest'anno è stato poco utilizzato, Gaglia riflette su un futuro altrove. Il club è disposto a darlo solo a titolo definitivo, magari inserendolo in un'operazione. Quale? Un tentativo sarà fatto con il Torino visto che Bremer resta l'obiettivo numero uno per la difesa".