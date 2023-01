CorSera – Inter non perfetta, ma capace di gare perfette: il motto della squadra…

Si legge sul Corriere della Ser: "Fare di necessità virtù è il motto di questa squadra non perfetta ma capace di partite perfette, che ha sei punti in meno rispetto a un anno fa, incassa troppi gol (32 in 26 gare), ma ha passato il girone di Champions con Bayern e Barcellona e sogna i quarti, se non sottovaluterà il Porto. Al quadro finale mancano moltissime pennellate (ai quarti di Coppa Italia c’è l’Atalanta), ma Inzaghi ha la tavolozza in mano e il tubetto con i colori dello scudetto non è chiuso, per la bella vittoria sul Napoli e per lo scontro diretto del ritorno così in là nel calendario (21 maggio). Però adesso serve un capolavoro di quattro mesi. Non solo di una sera".