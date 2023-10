UFFICIALE – Inter e Gatorade rinnovano l’accordo fino al 2025: il comunicato

L’impegno di Gatorade non si limita alla squadra maschile ma prosegue anche nel mondo femminile, con il brand che continuerà inoltre ad essere Official Partner di Inter Women.

Come Official Sports Drink dell’Inter, Gatorade avrà l’opportunità di essere nuovamente a fianco del Club allo stadio San Siro sia sui LED a bordocampo sia grazie al product placement delle bevande in panchina, negli spogliatoi e nelle sale hospitality del Club.