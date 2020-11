Sport – A gennaio Inter miglior soluzione per Firpo. Ma c’è una concorrente italiana

Koeman ha intenzione di mettere sul mercato Junior Firpo nel mercato invernale. Almeno questo è quanto scrive la stampa spagnola sottolineando che il club blaugrana ascolterà le offerte che arriveranno per il calciatore classe 1996. Di lui si è parlato nei giorni scorsi, oggi ci è tornato su il giornale Sport.

Sul sito del quotidiano spagnolo si legge: “Il calciatore è consapevole della sua situazione e sa che ha sempre perso la competizione con Jordi Alba. Koeman ha preferito inserire altri giocatori, addirittura un esterno destro al suo posto, per questo per Firpo è preferibile trovare un progetto nel quale abbia spazio e fiducia e nel quale non continui a rimanere in panchina. L’Inter è il club migliore in questo senso. Anche l’Atalanta è interessata a lui. La soluzione dovrebbe arrivare a gennaio anche se le cose cominciano a muoversi già adesso”.

(Fonte: sport.es)