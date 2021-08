CdS – Inter-Genoa, la chiave tattica: Inzaghi gioca meglio di Conte perché…

I punti di forza dei nerazzurri nel match stravinto ieri pomeriggio al Meazza

Non poteva chiedere di meglio Simone Inzaghi per il suo debutto ufficiale sulla panchina dell'Inter. Il Corriere dello Sport sottolinea la chiave tattica nerazzurra nel poker rifilato al Genoa: "Senza Lautaro, Inzaghi ha puntato su Sensi. Un centrocampista in più, quasi alla Luis Alberto di memoria laziale (partner di Immobile nella stagione di gloria 2017/18), per guadagnare superiorità e palleggio non concedendo riferimenti. Se lo schema di Conte era palla lunga a Lukaku e salire a rimorchio, Dzeko ti può far giocare persino meglio perché è uno splendido regista offensivo. Altro valore aggiunto senza niente togliere alla classe del povero Eriksen, a cui tutti augurano di tornare presto in campo: Calhanoglu è dentro l’Inter di Inzaghi molto più di quanto non fosse il danese con Conte. Colpi, fantasia e pericolosità superiore nei calci piazzati sfruttando la contraerea garantita dai colossi della difesa e dallo stesso Dzeko".